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Кабмін звільнив Джапарову з посади заступниці міністра Кулеби

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 14:55
Кабмін звільнив Джапарову з посади заступниці міністра Кулеби
Еміне Джапарова. фото з її Facebook

Уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Джерело: постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, Джапарова в Facebook

Пряма мова Мельничука: "Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України".

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Деталі: Джапарова прокоментувала це рішення уряду на своїй сторінці у соцмережі, але про причини звільнення на згадала. Вона подякувала колегам та партнерам.

Пряма мова Джапарової: "Шлях в 4 роки на запрошення Дмитра Кулеби як ціла епоха!

Не люблю підсумків та висновків  - гадаю їх має робити суспільство. Додам, що для мене ціннісним було і є – служіння. Своїй країні та народу. Все інше – форма".

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Що було раніше: Джапарову призначили першою заступницею Кулеби в червні 2020 року.

Нагадаємо: Днями Еміне Джапарова втретє стала мамою. У неї народилася дочка.

За даними джерела УП, батьком дівчинки є 62-річний бізнесмен, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов.

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