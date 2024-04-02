Кабмін звільнив Джапарову з посади заступниці міністра Кулеби
Уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ України.
Джерело: постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, Джапарова в Facebook
Пряма мова Мельничука: "Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України".
Деталі: Джапарова прокоментувала це рішення уряду на своїй сторінці у соцмережі, але про причини звільнення на згадала. Вона подякувала колегам та партнерам.
Пряма мова Джапарової: "Шлях в 4 роки на запрошення Дмитра Кулеби як ціла епоха!
Не люблю підсумків та висновків - гадаю їх має робити суспільство. Додам, що для мене ціннісним було і є – служіння. Своїй країні та народу. Все інше – форма".
Що було раніше: Джапарову призначили першою заступницею Кулеби в червні 2020 року.
Нагадаємо: Днями Еміне Джапарова втретє стала мамою. У неї народилася дочка.
За даними джерела УП, батьком дівчинки є 62-річний бізнесмен, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов.