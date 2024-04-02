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Підробляла довідки про інвалідність: в Одесі викрили схему вивозу чоловіків за кордон

Анастасія ПроцВівторок, 2 квітня 2024, 15:28
Підробляла довідки про інвалідність: в Одесі викрили схему вивозу чоловіків за кордон
Фото: ДПСУ

В Одесі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон за фальшивими довідками про інвалідність.

Джерело: ДПСУ

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Деталі: За даними слідства, злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька Одеси. Для ефективного функціонування "бізнесу" зловмисниця залучила свого знайомого, який зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та виїхати за кордон. 

 
Фото: ДПСУ

Свої послуги жінка оцінили в 11 тисяч доларів: $700 авансу, іще $5,800 в обмін на виготовлені "документи" й решту – $4,5 тисячі – заплатити їй мали вже в Молдові.

 
Фото: ДПСУ

Затримали зловмисницю  під час отримання другого траншу грошей. Їй оголосили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Досудове розслідування триває.

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Теми: Прикордонна службаОдесаухилянти
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