Підробляла довідки про інвалідність: в Одесі викрили схему вивозу чоловіків за кордон

В Одесі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон за фальшивими довідками про інвалідність.

Джерело: ДПСУ

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Деталі: За даними слідства, злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька Одеси. Для ефективного функціонування "бізнесу" зловмисниця залучила свого знайомого, який зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Фото: ДПСУ

Свої послуги жінка оцінили в 11 тисяч доларів: $700 авансу, іще $5,800 в обмін на виготовлені "документи" й решту – $4,5 тисячі – заплатити їй мали вже в Молдові.

Фото: ДПСУ

Затримали зловмисницю під час отримання другого траншу грошей. Їй оголосили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Досудове розслідування триває.