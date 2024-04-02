В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Представник Євросоюзу пояснив, що російські удари по греблях і електростанціях в Україні - це відповідь лідера РФ Володимира Путіна тим, хто досі вірить у можливість домовитися з ним про мир.

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ЄС пильно стежить за продовженням і посиленням російської агресії проти України останніми днями, коли Росія продовжила тероризувати український народ, здійснюючи масштабні атаки з використанням сотень ракет і дронів проти мирних міст і все більше – проти критичної енергетичної інфраструктури.

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"Це те, що ми рішуче засуджуємо. Ми закликаємо Росію припинити ці дії, так само як ми закликаємо Росію припинити свою агресію взагалі. Це жорстока війна проти мирних людей України", – заявив Стано.

"Це показує природу цієї агресії. Це також відповідь Путіна усім, хто досі думає, що мир з ним можливий. Це модель того, як він відповідає на будь-які зусилля щодо миру, на будь-які дискусії щодо миру на різних міжнародних майданчиках – просто нарощуючи жорстокість, з якою він тероризує мирне населення", – наголосив речник.

Він підкреслив, що навмисні атаки проти цивільних цілей – це воєнні злочини, і ЄС буде продовжувати підтримку України.

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"Це лише зміцнює нашу рішучість продовжувати підтримку України", – заявив Стано.

Нагадаємо: У Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.

Президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.