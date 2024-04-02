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В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 2 квітня 2024, 15:36
В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС
Петер Стано. Фото: Getty Images

Представник Євросоюзу пояснив, що російські удари по греблях і електростанціях в Україні - це відповідь лідера РФ Володимира Путіна тим, хто досі вірить у можливість домовитися з ним про мир.

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ЄС пильно стежить за продовженням і посиленням російської агресії проти України останніми днями, коли Росія продовжила тероризувати український народ, здійснюючи масштабні атаки з використанням сотень ракет і дронів проти мирних міст і все більше – проти критичної енергетичної інфраструктури.

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"Це те, що ми рішуче засуджуємо. Ми закликаємо Росію припинити ці дії, так само як ми закликаємо Росію припинити свою агресію взагалі. Це жорстока війна проти мирних людей України", – заявив Стано.

"Це показує природу цієї агресії. Це також відповідь Путіна усім, хто досі думає, що мир з ним можливий. Це модель того, як він відповідає на будь-які зусилля щодо миру, на будь-які дискусії щодо миру на різних міжнародних майданчиках – просто нарощуючи жорстокість, з якою він тероризує мирне населення", – наголосив речник.

Він підкреслив, що навмисні атаки проти цивільних цілей – це воєнні злочини, і ЄС буде продовжувати підтримку України.

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"Це лише зміцнює нашу рішучість продовжувати підтримку України", – заявив Стано.

Нагадаємо: У Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.

Президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.

Теми: ЄСРосіявійнаракетний удар
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