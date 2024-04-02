У Росії залишається близько 950 ракет: в ГУР оцінили здатність ворога провести масовані атаки

За даними української військової розвідки, в Росії залишається близько 950 ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, ГУР прогнозує, що агресор може здійснити ще кілька масованих комбінованих атак, поки йому не знадобиться пауза для накопичення.

Джерело: представник ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз можемо говорити про близько 950 ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів.

Реклама:

З огляду на поведінку агресора щодо використання ракет, яку ми спостерігали та аналізували впродовж двох років повномасштабного вторгнення, а також нормативно-правових актів та директив російських збройних сил, які передбачають граничні обсяги резерву ракетного озброєння, станом на зараз ми можемо оцінити здатність Росії провести ще кілька саме масованих атак із використанням низки типів озброєнь - ударних дронів, крилатих, балістичних, аеробалістичних та гіперзвукових ракет в одній атаці. Далі ми не виключаємо чергової паузи для накопичення ракетних арсеналів".

Деталі: За словами Скібіцького, з упевненістю спрогнозувати, чи битиме Росія саме по енергетичних об'єктах України, не можна. Своїми діями агресор довів, що може завдавати ракетних ударів навіть по дитячих садках та лікарнях.

"Звісно, у фокусі росіян залишаються і наші об'єкти енергетичної інфраструктури, про що свідчать, зокрема, останні великі атаки, та інші об’єкти військового та цивільного призначення. Окупанти продовжують моніторити стан енергетичних об'єктів України та здійснювати космічну розвідку", – додав генерал-майор.

ВІДЕО ДНЯ

За запитання щодо обсягів виробництва вказаної високоточної зброї в Росії, Скібіцький уточнив, що вони перебувають у діапазоні - декілька десятків ракет на місяць.

Пряма мова: "Наприклад, за нашими оцінками, Росія щомісячно може виготовляти близько 40 ракет Х-101, близько 40 балістичних та крилатих "Іскандерів", декілька десятків крилатих ракет "Калібр", кілька одиниць аеробалістичних ракет "Кинджал", а також модернізувати для використання по наземних цілях близько 6-8 одиниць протикорабельних ракет "Онікс"".