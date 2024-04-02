Путін побачив ворогів, які хочуть реваншу за Гітлера і Наполеона
Очільник РФ Володимир Путін вважає, що у Росії є геополітичні вороги, які хочуть реваншу за невдалі походи французького імператора Наполеона Бонапарта і нацистського диктатора Адольфа Гітлера.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова Путіна: "Росія, як відомо, перебуває у складному періоді своєї історії. Це всім зрозуміло.
Після розвалу СРСР наші геополітичні недоброзичливці поставили перед собою мету дорозвалити те, що ще залишилося від історичної Росії, дорозвалити її ядро, Росію, Російську Федерацію і підпорядкувати все, що залишиться, своїм геополітичним інтересам.
Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі в боротьбі з Росією в історичні періоди, за невдалі походи Гітлера на Росію, Наполеона".
Деталі: Як заявив Путін, "хтось прагне до того, щоб у сьогоднішніх умовах мінливого світу зберегти свою гегемонію, зокрема за рахунок Росії".