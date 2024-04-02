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Путін побачив ворогів, які хочуть реваншу за Гітлера і Наполеона

"Українська правда"Вівторок, 2 квітня 2024, 17:29
Путін побачив ворогів, які хочуть реваншу за Гітлера і Наполеона
Путін. фото Getty Images

Очільник РФ Володимир Путін вважає, що у Росії є геополітичні вороги, які хочуть реваншу за невдалі походи французького імператора Наполеона Бонапарта і нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Путіна: "Росія, як відомо, перебуває у складному періоді своєї історії. Це всім зрозуміло. 

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Після розвалу СРСР наші геополітичні недоброзичливці поставили перед собою мету дорозвалити те, що ще залишилося від історичної Росії, дорозвалити її ядро, Росію, Російську Федерацію і підпорядкувати все, що залишиться, своїм геополітичним інтересам.

Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі в боротьбі з Росією в історичні періоди, за невдалі походи Гітлера на Росію, Наполеона".

Деталі: Як заявив Путін, "хтось прагне до того, щоб у сьогоднішніх умовах мінливого світу зберегти свою гегемонію, зокрема за рахунок Росії".

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Теми: Путін
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