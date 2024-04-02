Прикордонники повідомили про фейк "пропуск через кордон за донат"

У соцмережі Х з’явився канал, який поширює неправдиву інформацію, маскуючись під пресслужбу прикордонного відомства України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що зловмисники використовують схожу на ДПСУ символіку та публікують вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.

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Прикордонники застерігають, що неправдива інформація та фейкові акаунти можуть використовуватися як шахраями, так і пропагандою чи спецслужбами країни-агресора для наживи, компрометування органів державної влади України чи проведення інформаційно-психологічних операцій.

Читачам радять обов’язково перевіряти новини та повідомлення, які розповсюджуються від імені органів влади.

Дослівно: "Неодмінно з’ясовуйте першоджерело інформації, не переходьте за сумнівними посиланнями. Як правило, перевірити правдивість того чи іншого повідомлення можна зайшовши на офіційну сторінку державної інституції.

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Держприкордонслужба закликає довіряти виключно офіційним джерелам інформації".

Додатково: Офіційна сторінка Державної прикордонної служби України знаходиться за цим гіперпосиланням.

Посилання на інші офіційні сторінки ДПСУ у Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter та Youtube містяться тут.