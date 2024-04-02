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Прикордонники повідомили про фейк "пропуск через кордон за донат"

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 17:58
Прикордонники повідомили про фейк пропуск через кордон за донат
ілюстрація ДПСУ

У соцмережі Х з’явився канал, який поширює неправдиву інформацію, маскуючись під пресслужбу прикордонного відомства України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що зловмисники використовують схожу на ДПСУ символіку та публікують вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.

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Прикордонники застерігають, що неправдива інформація та фейкові акаунти можуть використовуватися як шахраями, так і пропагандою чи спецслужбами країни-агресора для наживи, компрометування органів державної влади України чи проведення інформаційно-психологічних операцій.

Читачам радять обов’язково перевіряти новини та повідомлення, які розповсюджуються від імені органів влади.

Дослівно: "Неодмінно з’ясовуйте першоджерело інформації, не переходьте за сумнівними посиланнями. Як правило, перевірити правдивість того чи іншого повідомлення можна зайшовши на офіційну сторінку державної інституції.

ВІДЕО ДНЯ

Держприкордонслужба закликає довіряти виключно офіційним джерелам інформації".

Додатково: Офіційна сторінка Державної прикордонної служби України знаходиться за цим гіперпосиланням.

Посилання на інші офіційні сторінки ДПСУ у Facebook, Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter та Youtube містяться тут.

Теми: дезінформаціяПрикордонна служба
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