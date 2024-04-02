Україною пройшовся шквальний вітер: без світла 276 населених пунктів
Вівторок, 2 квітня 2024, 21:56
Станом на вечір 2 квітня в Україні через шквальний вітер без світла залишились 276 населених пунктів. Найбільше знеструмлень – на Київщині.
Джерело: Міністерство енергетики України
Деталі: На Київщині без світла залишилось близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах. На Хмельниччині без напруги залишався 61 населений пункт, загалом – понад 9,4 тисячі абонентів.
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На Закарпатті через негоду – без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів.
На Житомирщині знеструмлено 32 населених пункти, на Дніпропетровщині – 21.
У міністерстві енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.
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