Україною пройшовся шквальний вітер: без світла 276 населених пунктів

Станом на вечір 2 квітня в Україні через шквальний вітер без світла залишились 276 населених пунктів. Найбільше знеструмлень – на Київщині.

Джерело: Міністерство енергетики України

Деталі: На Київщині без світла залишилось близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах. На Хмельниччині без напруги залишався 61 населений пункт, загалом – понад 9,4 тисячі абонентів.

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Фото - Київська ова

На Закарпатті через негоду – без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів.

На Житомирщині знеструмлено 32 населених пункти, на Дніпропетровщині – 21.

У міністерстві енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.