Кірбі: У США шукають способи надати екстрену підтримку для України

В умовах затягування в Палаті представників рішення про подальшу масштабну допомогу Україні, адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, як минулого місяця.

Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (українські сили – ред.) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити".

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Деталі: Водночас він підкреслив, що американський уряд досі має "зв’язані руки" в цій ситуації.

Кірбі наголосив, що потрібен закон з додатковим фінансуванням.

У відповідь на запитання, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

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Він також підкреслив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.