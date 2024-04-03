У Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа

У вівторок ввечері після атаки безпілотників на Курськ спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Міноборони РФ

Деталі: Старовойт повідомив, що над містом та областю було збито чотири безпілотники.

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Мер Курська написав, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.

На відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.

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У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю.