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У Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа

Олена ІвашківСереда, 3 квітня 2024, 01:28
У Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа
Скриншот відео

У вівторок ввечері після атаки безпілотників на Курськ спалахнула масштабна пожежа. 

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Міноборони РФ

Деталі: Старовойт повідомив, що над містом та областю було збито чотири безпілотники. 

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Мер Курська написав, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.

На відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.

ВІДЕО ДНЯ

У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю.

Теми: Росіявійна
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