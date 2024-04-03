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ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

Олена ІвашківСереда, 3 квітня 2024, 06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
фото: Генштаб ЗСУ

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи і створювати нові. Але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців потрібна західна допомога.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу. 

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Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані та створити нові підрозділи. 

За оцінками ISW, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік українських військових з 27 до 25 років. Верховна Рада схвалила закон у травні 2023 року, а закон набуде чинності 3 квітня 2024 року.

Теми: ISWвійнамобілізація
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