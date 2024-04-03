У середу вранці на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Вони стали найсильнішими за останні 25 років. Щонайменше 4 людей загинуло, 97 - постраждали.

Джерело: Центральне метеорологічне управління Тайваню, CNN, Tvbs

Деталі: Землетрус серйозно пошкодив основну автомагістраль вздовж східного узбережжя країни.

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На відео, опублікованому на телеканалі TVBS, видно, що великі брили впали на шосе Сухуа, а кілька тунелів було засипало, в тому числі один, розколовся навпіл.

Повідомляється про щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів на шосе Сухуа. Дорога закрита, повідомило центральне інформаційне агентство Тайваню з посиланням на владу.

Ще одна автомагістраль, що з'єднує західне узбережжя зі східним Тайванем, також була пошкоджена каменепадом, щонайменше 12 автомобілів заблоковано, дев'ятеро людей поранено.

ВІДЕО ДНЯ

На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала

Відео: соцмережі pic.twitter.com/143VA09TAS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2024

У Японії та Філіппінах було оголошено попередження про цунамі, але згодом його скасували.

За даними Тайванського центрального командного центру з надзвичайних ситуацій, люди опинилися в пастках після обвалення щонайменше 26 будівель. Є повідомлення про людей, які заблоковані в семи будівлях.

Землетрус також вплинув на електропостачання, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики. В країні перебої з інтернетом.

Очікується, що Тайвань постраждає від афтершоків впродовж наступних трьох-чотирьох днів після землетрусу.

За словами представника Центрального метеорологічного управління Тайваню, у 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,3, також відомий як землетрус Джідзі.