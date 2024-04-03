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На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала

Олена ІвашківСереда, 3 квітня 2024, 07:28
На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
Наслідки землетрусу на Тайвані, фото tvbs

У середу вранці на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Вони стали найсильнішими за останні 25 років. Щонайменше 4 людей загинуло, 97 - постраждали.

Джерело: Центральне метеорологічне управління Тайваню, CNN, Tvbs

Деталі: Землетрус серйозно пошкодив основну автомагістраль вздовж східного узбережжя країни.

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На відео, опублікованому на телеканалі TVBS, видно, що великі брили впали на шосе Сухуа, а кілька тунелів було засипало, в тому числі один, розколовся навпіл.

Повідомляється про щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів на шосе Сухуа. Дорога закрита, повідомило центральне інформаційне агентство Тайваню з посиланням на владу.

Ще одна автомагістраль, що з'єднує західне узбережжя зі східним Тайванем, також була пошкоджена каменепадом, щонайменше 12 автомобілів заблоковано, дев'ятеро людей поранено.

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У Японії та Філіппінах було оголошено попередження про цунамі, але згодом його скасували.

За даними Тайванського центрального командного центру з надзвичайних ситуацій, люди опинилися в пастках після обвалення щонайменше 26 будівель. Є повідомлення про людей, які заблоковані в семи будівлях.

Землетрус також вплинув на електропостачання, понад 91 000 домогосподарств залишилися без електрики. В країні перебої з інтернетом.

Очікується, що Тайвань постраждає від афтершоків впродовж наступних трьох-чотирьох днів після землетрусу.

За словами представника Центрального метеорологічного управління Тайваню, у 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,3, також відомий як землетрус Джідзі. 

Теми: землетрусТайвань
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