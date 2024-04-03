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ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну

Ірина БалачукСереда, 3 квітня 2024, 07:36
ППО знищила усі 4 Шахеди, які атакували Україну
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Вночі 3 квітня росіяни запустили по Україні 4 "Шахеди", усі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: ""Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях".

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Деталі: Росіяни запускали свої дрони-камікадзе з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.

Також загарбники ударили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.

Теми: ППОШахедПовітряні сили ЗСУ
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