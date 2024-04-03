Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
Середа, 3 квітня 2024, 08:00
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни позбавили країну-агресорку понад 700 солдатів, 30 артилерійських систем та 11 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 444 370 (+710) осіб,
- танків − 7 009 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 13 368 (+18) од,
- артилерійських систем − 11 142 (+30) од,
- РСЗВ − 1 025 (+2) од,
- засобів ППО − 745 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 796 (+17) од,
- крилатих ракет − 2 059 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 813 (+30) од,
- спеціальної техніки − 1 838 (+6) од.
Дані уточнюються.