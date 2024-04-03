Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни позбавили країну-агресорку понад 700 солдатів, 30 артилерійських систем та 11 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу − близько 444 370 (+710) осіб,

танків − 7 009 (+11) од,

бойових броньованих машин − 13 368 (+18) од,

артилерійських систем − 11 142 (+30) од,

РСЗВ − 1 025 (+2) од,

засобів ППО − 745 (+1) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 796 (+17) од,

крилатих ракет − 2 059 (+1) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 14 813 (+30) од,

спеціальної техніки − 1 838 (+6) од.

Дані уточнюються.