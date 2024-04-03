У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині

На Харківщині помер у лікарні 11-річний хлопчик, який був поранений під час обстрілу росіянами села Новоосинове Куп‘янського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні".

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Деталі: Очільник ОВА додав, що у вівторок у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько.

Що було раніше: Російські війська ввечері 2 квітня обстріляли село Новоосинове Куп‘янського району на Харківщині. 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізували до медичного закладу.