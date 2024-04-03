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За березень Росія вдарила по Україні понад 4 тисячами бомб, ракет і "Шахедів" − Зеленський

Ірина БалачукСереда, 3 квітня 2024, 11:02
За березень Росія вдарила по Україні понад 4 тисячами бомб, ракет і Шахедів − Зеленський
Наслідки російських ударів по Харкову. Фото ДСНС

Україна потребує систем ППО, оскільки Росія продовжує щоденно завдавати смертельних ударів по мирних населених пунктах, лише за березень окупанти вдарили по Україні понад 4 тисячами керованих авіабомб, ракет і "Шахедів".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах".

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Деталі: Президент зазначив, що особливо потерпає Харків, який зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. А тепер окупанти стали скидати на це більш ніж мільйонне місто ще й авіабомби.

"Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків. Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам", − наголосив Зеленський.

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Він підкреслив, що "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти.

"І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", − підсумував президент.

Теми: Зеленськийракетний ударШахедППО
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