За березень Росія вдарила по Україні понад 4 тисячами бомб, ракет і "Шахедів" − Зеленський

Україна потребує систем ППО, оскільки Росія продовжує щоденно завдавати смертельних ударів по мирних населених пунктах, лише за березень окупанти вдарили по Україні понад 4 тисячами керованих авіабомб, ракет і "Шахедів".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах".

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Деталі: Президент зазначив, що особливо потерпає Харків, який зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. А тепер окупанти стали скидати на це більш ніж мільйонне місто ще й авіабомби.

"Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків. Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам", − наголосив Зеленський.

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Він підкреслив, що "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти.

"І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", − підсумував президент.