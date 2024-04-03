WSJ: Макрон намагався підштовхнути Шольца й Байдена до жорсткішої стратегії щодо РФ

У лютому президент Франції Емманюель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб переконати їх змінити стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Wall Street Journal

Деталі: Макрон вважає, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, яка залишила б на столі всі варіанти, в тому числі військові.

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Ця ідея представляє собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни. Підхід Вашингтона був спрямований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Макрон, навпаки, хотів припинити транслювати межі західного втручання – так звані червоні лінії Заходу – і натомість змусити Кремль здогадуватися.

За даними неназваних посадовців, Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

Макрон телефонував Байдену і Шольцу у лютому, щоб сказати їм, що хоче використати майбутній саміт у Парижі для того, щоб надіслати послання Путіну. Західні столиці повинні припинити виключати військові варіанти, сказав Макрон, повідомивши лідерам, що хоче оприлюднити новий підхід після саміту.

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Шольц відповів, що якщо Макрон зробить це публічно, канцлер та інші лідери будуть змушені його відкинути. Він наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку, заявивши, що це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників, повідомили офіційні особи.

Перспектива присутності західного персоналу в Україні – чи то цивільного, чи то військового – підняла гостре питання про те, як союзники повинні реагувати, якщо хтось із них загине в результаті російського удару.

За словами американського посадовця, адміністрація Байдена була стурбована тим, що Росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть бути відправлені в Україну. Це нібито могло б втягнути Францію і, можливо, інші західні країни в конфлікт.

Макрон, однак, сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська, за словами чиновника. Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, наприклад, не звертаючись за допомогою до союзників.

Напруга досягла максимуму, коли Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон поділився своїми думками про необхідність стратегічної невизначеності.

Потім він попросив Шольца, який сидів поруч, відповісти. За словами посадовців, Шольц рішуче виступив проти цієї ідеї. Один за одним виступали лідери Нідерландів, Польщі та Греції, які ввічливо відкидали цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії підтримала Макрона, заявивши, що лідери повинні припинити говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікті, і зосередитися на тому, що вони будуть робити.

Незважаючи на переважну опозицію на саміті, Макрон все ж у розмові з журналістами заявив про те, що хоча консенсусу з приводу відправки військ немає, "нічого не можна виключати".

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну розлютили американських посадовців, які в приватних розмовах побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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