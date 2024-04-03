Столтенберг: Маємо забезпечити надійну підтримку України на перспективу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають забезпечити надійну підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Брюсселі
Пряма мова генсека НАТО: "Ми маємо змінити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну і передбачувану безпекову підтримку України в довгостроковій перспективі. Тому ми покладаємося менше на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткотермінові пропозиції і більше на багаторічні обіцянки".
Деталі: Він додав, що у зв’язку з цим міністри обговорять, яким чином НАТО може продемонструвати більшу відповідальність у координуванні надання військового обладнання і навчання для України.
Також сторони говоритимуть про "багаторічні фінансові зобов’язання, щоб зберігати нашу підтримку".
Столтенберг наголосив, що ця міністерська зустріч стане можливістю для встановлення консенсусу з цих питань на тлі підготовки до саміту у Вашингтоні.
Передісторія:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.
- Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО.