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Столтенберг: Маємо забезпечити надійну підтримку України на перспективу

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 3 квітня 2024, 13:25
Столтенберг: Маємо забезпечити надійну підтримку України на перспективу
Єнс Столтенберг. Фото ОП

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають забезпечити надійну підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

Пряма мова генсека НАТО: "Ми маємо змінити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну і передбачувану безпекову підтримку України в довгостроковій перспективі. Тому ми покладаємося менше на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткотермінові пропозиції і більше на багаторічні обіцянки".

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Деталі: Він додав, що у зв’язку з цим міністри обговорять, яким чином НАТО може продемонструвати більшу відповідальність у координуванні надання військового обладнання і навчання для України.

Також сторони говоритимуть про "багаторічні фінансові зобов’язання, щоб зберігати нашу підтримку".

Столтенберг наголосив, що ця міністерська зустріч стане можливістю для встановлення консенсусу з цих питань на тлі підготовки до саміту у Вашингтоні.

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Передісторія:

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.
  • Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО.

Теми: НАТОдопомога Україні
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