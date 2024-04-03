Зеленський обговорив з прем’єром Японії допомогу Україні й підготовку безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою подякував за фінансову підтримку й обговорив підготовку безпекової угоди.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Обговорили з прем'єр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів".

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Деталі: Президент нагадав, що Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад $12 млрд й анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Також Зеленський розповів прем'єр-міністру Японії про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор та наголосив на посиленні санкційного тиску на РФ.

"У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів".

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