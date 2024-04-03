Рютте має отримати підтримку ще чотирьох країн, щоб стати генсеком НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте має заручитися підтримкою урядів Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини, щоб стати генсеком НАТО

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Дипломати НАТО були переконані, що ім'я наступного керівника буде назване протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу і святкування 75-ї річниці його заснування.

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Однак несподіване висунення кандидатури президента Румунії Клауса Йоганніса ускладнило справу.

На цьому етапі Рютте має завоювати довіру чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Оскільки міністри закордонних справ обговорюють це питання під час зустрічі в Брюсселі, неясно, чи буде воно вирішене до останньої зустрічі міністрів у Празі (30-31 травня) перед самітом лідерів у Вашингтоні (9-11 липня).

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Термін повноважень Столтенберга закінчується 1 жовтня після десяти років перебування на посаді. Його мандат продовжувався тричі.

Процес призначення є неофіційним, неформальним і закритим, а перелік критеріїв, серед яких доступність, стать, національність і національні військові витрати, ускладнює отримання чіткого уявлення про те, хто займе цю посаду.

Наразі Рютте підтримують чотири члени НАТО, які утворюють так званий "квартет" – Франція, Німеччина, Велика Британія і найбільший витрачальник коштів на оборону – Сполучені Штати.

Ця підтримка, а також підтримка понад 20 інших національних урядів мала б гарантувати Рютте безперешкодний шлях до посади.

Занепокоєння країн східного флангу щодо недостатнього представництва в керівному органі НАТО знову підтвердило їх зацікавленість у цій посаді.

Кілька дипломатів НАТО заявили, що жоден з прихильників Рютте не перейшов до табору на підтримку Йоганніса або іншої темної конячки.

За словами джерел, найбільшої переконливості вимагають і Туреччина, і Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Рютте минулого місяця заявив, що хоче, щоб наступний генеральний секретар НАТО більш серйозно ставився до боротьби з тероризмом і "брав до уваги чутливість союзників, які не є членами ЄС".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає проти кандидатури Рютте, оскільки нідерландець критикував стан верховенства права в Будапешті.

Румунія має власного кандидата, в той час як Словаччина перебуває в розпалі виборчого процесу.

Нагадаємо, у вівторок Естонія та Литва заявили, що готові підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО.





