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Поліція розслідуватиме напад жінки на автомобіль ТЦК в Хмельницькій області

Валентина РоманенкоСереда, 3 квітня 2024, 14:29
Поліція розслідуватиме напад жінки на автомобіль ТЦК в Хмельницькій області
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Поліція розслідуватиме випадок на Хмельничині, де жінка псувала автомобіль співробітників територіального центру комплектування.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП

Деталі: Вказано, що правоохоронці відкрили адміністративне впровадження за статею 173 "Дрібне хулігантство". Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн), громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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Дослівно ТЦК: "Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці".

Деталі: Раніше в мережі поширилося відео конфлікту жінок із військовими на Хмельниччині.  Зокрема зафіксовано, як одна з жінок б’є по лобовому склу автомобіля захисного кольору із маркуванням білого хреста. Чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, тікає з місця конфлікту.

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Теми: ТЦКмобілізаціяХмельниччина
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