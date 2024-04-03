Росіяни вдарили по Куп’янську-Вузловому на Харківщині, поранено місцевого
Середа, 3 квітня 2024, 15:42
Вдень російські військові обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого поранення отримав чоловік похилого віку
Джерело: поліція Харківської області в Telegram
Дослівно: "03 квітня близько 11:00 військові РФ обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження".
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Деталі: Повідомляється, що постраждалого доправили до лікарні. Наразі на місцях влучень працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.