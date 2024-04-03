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США проти відправки американських військ в Україну - Блінкен

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 15:50
США проти відправки американських військ в Україну - Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що керівництво США не підтримує відправку своїх військ в Україну.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю телеканалу LCI, текст якого наводить пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання, чи виключають у США відправку американських військ в Україну, Блінкен відповів ствердно.

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Також у держсекретаря спитали, чи потребуватиме рішення окремих країн про потенційну відправку військ в Україну консенсусу з боку НАТО, на що він відповів: "я утримаюсь від гіпотез на майбутнє, але наша політика дуже чітка".

"Політика президента Байдена чітка. Американських військ на українській землі не буде", – підкреслив він.

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

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Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні.

Теми: СШАУкраїнавійнаармія
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