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Україна та Ізраїль написали сувій Тори солідарності - ЗМІ

Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 17:39
Україна та Ізраїль написали сувій Тори солідарності - ЗМІ
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський написав першу літеру, а президент Ізраїлю Ісаак Герцог - останню у сувої Тори солідарності, який має символізувати мир та єдність між двома країнами.

Джерело: ізраїльське видання Y Net News

Деталі: Повідомляється, що написання сувою Тори почалося незабаром після початку повномасштабної війни в Україні. Ініціатором виступив головний рабин Києва Йонатан Маркович, який працює над зміцненням солідарності між Ізраїлем та Україною. Зеленський написав першу літеру сувою у своєму кабінеті в Києві.

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Президент Ізраїлю Ісаак Герцог пише останню літеру в сувої Тори солідарності між Україною та Ізраїлем. Фото: GPO

Сувій Тори солідарності присвячений єврейській громаді в Україні, жителям Ізраїлю і жаданому миру в обох країнах.

Сувій буде розміщений у найближчі місяці у Великій синагозі в Києві Об'єднаного єврейського центру "Бейт Менахем".

Теми: ІзраїльУкраїнарелігія
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