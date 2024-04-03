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Бербок не вірить у план Столтенберга створити фонд на €100 млрд для України

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 17:56
Бербок не вірить у план Столтенберга створити фонд на €100 млрд для України
Анналена Бербок. Фото: Getty Images

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок скептично ставиться до ідеї генсека НАТО Єнса Столтенберга створити фонд розміром 100 мільярдів євро на підтримку України.

Джерело: заява Бербок, яку наводять AFP і "Європейська правда"

Деталі: Бербок вважає, що у питанні допомоги Україні не має бути дублювання зобов'язань в НАТО та ЄС.

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"Тому я не думаю, що є сенс знову обговорювати тут окремі цифри і "жонглювати в повітрі" такими цифрами", – сказала вона.

Водночас Бербок висловила підтримку пропозиції Столтенберга передати під егіду НАТО Контактну групу з питань оборони України

Вона сказала, що це "правильно і важливо" перетворити це на "справді організовані, надійні, довгострокові структури".

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Раніше генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.

Теми: НімеччинаНАТОУкраїнагроші
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