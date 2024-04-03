З тимчасово окупованих територій виїхали ще 7 дітей з родинами

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ще семеро дітей виїхали з тимчасово окупованих територій.

Джерело: Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Діти з родинами виїхали з Запорізької та Херсонської областей. Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушувати дітей навчатися у школі за канонами "руского міра". А родини, де є хлопці-підлітки виїжджали з ТОТ, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії".

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фото зі сторінки омбудсмана

фото зі сторінки омбудсмана

Деталі: За словами Лубінця, представники офісу омбудсмана, державні структури та благодійні організації тепер допомагають родинам. Зокрема з відновленням документів, влаштуванням дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуками роботи.