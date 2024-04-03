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Фонд для України: Столтенберг каже, що сума €100 млрд ще не погоджена

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 18:39
Фонд для України: Столтенберг каже, що сума €100 млрд ще не погоджена
Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени ще дискутують щодо формату створення нового фонду підтримки України, до обговорення залучений і Київ.

Джерело: Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО, передає кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Столтенберг уточнив, що ідею нового фонду під егідою Альянсу обговорювали із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні – з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Він додав, що фонд є частиною зусиль НАТО з переведення підтримки на довгострокову й більш стабільну основу, і така підтримка охоплює "безпекову допомогу, а також навчання й фінансування".

"Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку. І сьогодні ми не ухвалили фінальне рішення про те, який формат ми утворимо. Але ми погодились розпочати планування", – уточнив генсек НАТО.

Це планування, продовжив Столтенберг, передбачає формулювання військовим керівництвом планів і пропозицій, на основі яких будуть розроблені остаточні рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.

Теми: НАТОУкраїнагрошівійна
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