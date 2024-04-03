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Кулеба закликав Захід надати Україні ще мінімум 7 "Патріотів"

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 19:24
Кулеба закликав Захід надати Україні ще мінімум 7 Патріотів
Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Захід передав Україні мало систем ППО Patriot, хоча має на озброєнні 100 таких комплексів.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами українського міністра, він має намір піднімати питання протиракетних комплексів Patriot на кожній зустрічі з колегами, які відбудуться протягом наступних двох днів у Брюсселі.

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Останніми тижнями Росія активізувала атаки на українські міста та об'єкти енергетичної інфраструктури, що підкреслює нагальну потребу Києва у захисті.

"Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони), ми вдячні за це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", – сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив, що Україні необхідно ще щонайменше 5-7 систем Patriot, але партнери не бажають ними ділитися, хоча мають в арсеналі понад 100 таких комплексів.

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"Хіба це така велика проблема? Невже неможливо задовольнити мінімальний запит України?", – запитав Кулеба.

Він переконаний, що це "лише питання політичної волі".

Кулеба сказав, що йому не зрозуміло, чому союзники досі не надали додаткові Patriot, особливо зважаючи на те, що партнери Києва не стикаються з ракетною загрозою, з якою Україна стикається щодня.

Нагадаємо: У Брюсселі Кулеба обговорив з польським міністром Радославом Сікорським те, як Польща могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Крім того, очільник МЗС України говорив про посилення української ППО з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

Теми: Кулеба ДмитроPatriotвійнаППО
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