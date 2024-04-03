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Росіяни весь день гатили по Нікопольщині, пошкодили інфраструктурний об'єкт

Тетяна ОлійникСереда, 3 квітня 2024, 20:11
Росіяни весь день гатили по Нікопольщині, пошкодили інфраструктурний об'єкт
Наслідки обстрілів Нікопольщини 3 квітня. Фото з Telegram Сергія Лисака

Російська армія 3 квітня увесь день обстрілювала Нікопольський район з артилерії та скерувала 8 дронів-камікадзе.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Тричі  обстрілював з артилерії. І ще 8 разів вдарив по району дронами-камікадзе.

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Найбільше атак було на сам Нікополь. Поцілив агресор і по двох громадах – Покровській та Марганецькій".

Деталі: Через обстріли пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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