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Міністр оборони Франції поговорив із Шойгу: вперше за 1,5 року

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 20:42
Міністр оборони Франції поговорив із Шойгу: вперше за 1,5 року
Сергій Шойгу. Фото: Getty Images

Міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Росії Сергій Шойгу поговорили телефоном. Це - їхня перша розмова з жовтня 2022 року.

Джерело: Le Monde, цитуючи комюніке французького Міністерства оборони, пише "Європейська правда"

Деталі: Розмова, що відбулася 3 квітня, стосувалася передусім теракту у концертному залі під Москвою.

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Зазначають, що Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію (цієї події)", – йдеться у комюніке.

Також Себастьєн Лекорню висловив осуд триваючій агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою, зазначивши, що інформація у французької розвідки й партнерів вказує на ІДІЛ. Він також повідомив, що та ж сама філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за  теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Лондон назвав заяви Росії про буцімто причетність Заходу та України до теракту "повною нісенітницею".

У США також багаторазово відкинули заяви Кремля про зв'язки виконавців теракту з Україною. 

Теми: ФранціяРосіяМіноборони
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