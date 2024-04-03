Президент Естонії: Партнери не мають обмежувати допомогу, яку надають Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що західні країни не мають встановлювати обмеження на допомогу, яку вони надають Україні.

Джерело: заяву естонського президента наводить ERR, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Каріс вказав, що Росія "не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і ми не повинні встановлювати обмеження на допомогу, що надається Україні".

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"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні тільки допоможе Росії в плануванні агресивних ударів", – сказав президент Естонії на зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Каріс також зазначив, що вважає законними українські удари по військових цілях на території РФ.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України по військових цілях, розташованих у російському тилу – це допомагає сповільнити російську військову машину", – підкреслив він.

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Як повідомлялося, у середу Денис Шмигаль прибув з візитом до Естонії.

А напередодні стало відомо, що Естонія висловила зацікавленість в участі у чеській ініціативі, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.