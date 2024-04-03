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Кулеба після зустрічі з Сійярто очікує на покращення відносин з Угорщиною

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 3 квітня 2024, 22:01
Кулеба після зустрічі з Сійярто очікує на покращення відносин з Угорщиною
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує "подальших конструктивних подій" у відносинах Києва і Будапешта.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу у своєму Twitter (X) 

Деталі: Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення. 

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"Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції, очікуємо подальших конструктивних подій у найближчі дні й тижні", – розповів міністр. 

Про "кроки для відновлення взаємної довіри" у відносинах Угорщини й України у своєму повідомленні згадав і Петер Сійярто. 

За день до цього відбулася телефонна розмова угорського міністра з керівником Офісу президента України.

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Нагадаємо, наприкінці січня голова Офісу президента України Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петер Сійярто провели переговори в Ужгороді

Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

Теми: Кулеба ДмитроУгорщина
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