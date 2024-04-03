Росія завдала удару по Мерефі на Харківщині: поранена жінка
Середа, 3 квітня 2024, 22:58
Російська армія близько 18:20 3 квітня завдала удару по Мерефі Харківської області, поранена 55-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За даними прокуратури пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. 55-річна жінка отримала поранення.
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Дослівно: "У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК".