Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім закликає спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні

Тетяна ОлійникСереда, 3 квітня 2024, 23:32
Білий дім закликає спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні
речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Фото - Getty Images

У Білому домі заявили, що спікеру Палати представників США Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр

Пряма мова: "Республіканці Палати представників мають винести двопартійну угоду щодо фінансування нацбезпеки, яка вже була ухвалена переважною більшістю в Сенаті – 70 голосами проти 29".

Реклама:

"І є спосіб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Все, що повинен зробити спікер, це винести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки".

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоКомандувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив, що йде з посади. Він очолить військову академію

Рєзніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою і зменшив суму застави

Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні

Українці закликають уряд заборонити полоненим РФ телефонні дзвінки: петиція зібрала голоси

Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде "консультуватись" до Трампа

Усі новини...
США
США проти відправки американських військ в Україну - Блінкен
WSJ: Макрон намагався підштовхнути Шольца й Байдена до жорсткішої стратегії щодо РФ
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
Останні новини
21:24
Україна веде перемовини щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T – Кулеба
21:12
Санкційний відділ Мінфіну США перевіряє компанії на предмет постачання мікросхем до Росії
21:07
Кулеба обговорив з главою МЗС Італії пошуки систем ППО
21:04
Кого з цивільних зможуть ховати на меморіальному військовому кладовищі – пояснення
20:50
відеоЗ Лівану випустили по Ізраїлю десятки ракет – ЦАХАЛ
20:42
оновленоКомандувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив, що йде з посади. Він очолить військову академію
20:32
"Нафтогаз" готовий викупити весь запропонований українськими видобувниками газ – Чернишов
20:30
Вирубка лісу і крематорій біля осель? Фахівці розвіяли міфи довкола меморіального військового кладовища
20:26
Рєзніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього
20:19
США запропонували надати мільярди євро Україні у вигляді боргу під заставу прибутків від активів РФ
Усі новини...
Реклама: