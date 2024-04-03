Білий дім закликає спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні

У Білому домі заявили, що спікеру Палати представників США Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр

Пряма мова: "Республіканці Палати представників мають винести двопартійну угоду щодо фінансування нацбезпеки, яка вже була ухвалена переважною більшістю в Сенаті – 70 голосами проти 29".

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"І є спосіб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Все, що повинен зробити спікер, це винести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки".