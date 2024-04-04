Ворог знову запускав "Шахеди" по Україні
Вночі 4 квітня Повітряні сили повідомили про групи ворожих "Шахедів", які атакують Україну з кількох напрямів.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Увага!
Група "Шахедів" з північного сходу".
Деталі: О 00:54 ПС повідомили, що "Шахед" продовжують рух південно-західним курсом від Харкова.
Дослівно: "Шахед з північного заходу курсом на Харків".
1:11: "Ще "Шахеди" з Бєлгородської області в напрямку Харкова".
1:23: "Ворожі ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровської області. Курс — на Павлоград".
1:50: "Шахеди" продовжують рух на Харківщину.
2:33: "Група "Шахедів" з півдня! Курс на Миколаїв".
2:58: "Північний схід - відбій загрози".
3:17: "БПЛА продовжують рух. Курс - Кропивницький".
4:00: Ворожі БпЛА "продовжують рух в напрямку Дніпропетровської області".
4:04: "Ворожий БпЛА типу "Шахед" рухається південно східніше Кривого Рогу. Курсом на Нікополь".
4:07: "Ворожі дрони на межі Полтавської та Дніпропетровської області. Продовжують рух курсом на північ".
4:40: "БПЛА увійшли в Харківську область. Рухаються у північно-східному напрямку".
Оновлено: О 5:32 оголосили відбій повітряної тривоги в областях, яким загрожували "Шахеди".