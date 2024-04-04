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Ворог знову запускав "Шахеди" по Україні

Ольга Глущенко Четвер, 4 квітня 2024, 04:04
Ворог знову запускав Шахеди по Україні
Ілюстраційне фото GETTY IMAGES

Вночі 4 квітня Повітряні сили повідомили про групи ворожих "Шахедів", які атакують Україну з кількох напрямів.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Увага!

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Група "Шахедів" з північного сходу".

Деталі: О 00:54 ПС повідомили, що "Шахед" продовжують рух південно-західним курсом від Харкова.

Дослівно: "Шахед з північного заходу курсом на Харків".

ВІДЕО ДНЯ

1:11: "Ще "Шахеди" з Бєлгородської області в напрямку Харкова".

1:23: "Ворожі ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровської області. Курс — на Павлоград".

1:50: "Шахеди" продовжують рух на Харківщину.

2:33: "Група "Шахедів" з півдня! Курс на Миколаїв".

2:58: "Північний схід - відбій загрози".

3:17: "БПЛА продовжують рух. Курс - Кропивницький".

4:00: Ворожі БпЛА "продовжують рух в напрямку Дніпропетровської області".

4:04: "Ворожий БпЛА типу "Шахед" рухається південно східніше Кривого Рогу. Курсом на Нікополь".

4:07: "Ворожі дрони на межі Полтавської та Дніпропетровської області. Продовжують рух курсом на північ".

4:40: "БПЛА увійшли в Харківську область. Рухаються у північно-східному напрямку".

Оновлено: О 5:32 оголосили відбій повітряної тривоги в областях, яким загрожували "Шахеди".

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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