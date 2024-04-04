Росіяни атакували Харків "Шахедами", в місті пролунали вибухи

У ніч проти 4 квітня під час оголошеної повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Вибух у Харкові".

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"Другий вибух у Харкові".

У проміжку між 1:03 та 1:07 стало відомо про 3 вибухи в місті.

О 1:08 Терехов повідомив, що "у Харкові чутно вибухи".

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Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову".

Оновлено о 1:42. Пряма мова Терехова: "Попередньо - удари "Шахедами" по житловим будинкам. Як по приватних, так і багатоквартирних".

Деталі: Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари.

За його словами, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові.

О 1:51 Суспільне повідомило про ще один вибух у Харкові.

Пряма мова Синєгубова: "У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.

Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації".

Оновлено о 2:34: За інформацією Суспільного, в Харкові знову пролунали вибухи.

Оновлено о 2:39: У коментарі Суспільному голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок влучання у панельну багатоповерхівку у Харкові четверо людей поранені, один загинув. Крім того, під плитою може перебувати людина.

За її словами, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа.