Генштаб: ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів, знищили 9 танків та 29 артсистем
Четвер, 4 квітня 2024, 08:24
За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 670 військових вбитими та пораненими, загальна кількість знешкоджених окупантів досягла 445 040 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
- танків ‒ 7 018 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
- артилерійських систем – 11171 (+29) од,
- РСЗВ – 1 026 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 746 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
- крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
- спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).