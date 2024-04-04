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Генштаб: ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів, знищили 9 танків та 29 артсистем

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 08:24
Генштаб: ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів, знищили 9 танків та 29 артсистем
Фото: Getty Images

За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 670 військових вбитими та пораненими, загальна кількість знешкоджених окупантів досягла 445 040 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
  • танків ‒ 7 018 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11171 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 026 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 746 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).

Теми: Збройні силивійнаРосія
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