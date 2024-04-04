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ЗМІ: Німецькі компанії допомагають Росії на будівництвах в окупованому Маріуполі

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Четвер, 4 квітня 2024, 09:54
ЗМІ: Німецькі компанії допомагають Росії на будівництвах в окупованому Маріуполі
МАРІУПОЛЬ У КВІТНІ 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Німецький телеканал ARD виявив, що компанії ФРН допомагають російському окупаційному режиму у будівництві в окупованому Маріуполі.

Джерело: "Європейська правда", Tagesschau

Деталі: Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.

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Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони Росії.

Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад два десятиліття був почесним консулом РФ.

Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії Росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти РФ "жахливими". За його словами, в Росії все ще працює 4 тисячі осіб, а компанія генерує мільярдні прибутки.

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Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в Росії. Проти нього не запроваджені санкції.

Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.

Нагадаємо:

  • Раніше журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі.
  • Перед цим на сюжет відреагував посол України в Німеччині Олексій Макєєв, додавши, що матеріал викликав різко негативну реакцію і серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, у тому числі колег Кьорпера з ZDF.
  • За його словами, українське посольство одразу сконтактувало з редакцією і там визнали помилку та запевнили у повазі до територіальної цілісності України.

Теми: НімеччинаРосіяМаріупольокупація
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