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Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Анастасія ПроцЧетвер, 4 квітня 2024, 10:18
Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще четверо дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Це - 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років".

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фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Повідомляється, що батьків змушувати віддати дітей у російську школу та отримати паспорт РФ. Також хлопців поставили на військовий облік, щоб потім призвати їх до лав окупаційної армії.

 
фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи. Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини, додав Прокудін.



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Теми: Херсонська областьдітиокупація
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