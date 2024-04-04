Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще четверо дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Це - 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років".

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фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Повідомляється, що батьків змушувати віддати дітей у російську школу та отримати паспорт РФ. Також хлопців поставили на військовий облік, щоб потім призвати їх до лав окупаційної армії.

фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи. Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини, додав Прокудін.





