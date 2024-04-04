Україною ширилась тривога через загрозу балістики

Влада оголошувала повітряну тривогу у 12 областях через загрозу балістики. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста Дніпро летить "швидкісна ціль". Небезпека тривала 39 хв.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Реклама:

Деталі: За кілька хвилин повітряники повідомили, що "швидкісна ціль" рухається на місто Дніпро.

Суспільне повідомляє, що у Запоріжжі пролунав звук вибуху.

Через 39 хв Повітряні сили повідомили про відбій загрози.