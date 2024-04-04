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Україною ширилась тривога через загрозу балістики

Ірина БалачукЧетвер, 4 квітня 2024, 11:01
Україною ширилась тривога через загрозу балістики
Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу у 12 областях через загрозу балістики. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста Дніпро летить "швидкісна ціль". Небезпека тривала 39 хв.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне 

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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Деталі: За кілька хвилин повітряники повідомили, що "швидкісна ціль" рухається на місто Дніпро.

Суспільне повідомляє, що у Запоріжжі пролунав звук вибуху. 

Через 39 хв Повітряні сили повідомили про відбій загрози. 

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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