Україною ширилась тривога через загрозу балістики
Четвер, 4 квітня 2024, 11:01
Влада оголошувала повітряну тривогу у 12 областях через загрозу балістики. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста Дніпро летить "швидкісна ціль". Небезпека тривала 39 хв.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Деталі: За кілька хвилин повітряники повідомили, що "швидкісна ціль" рухається на місто Дніпро.
Суспільне повідомляє, що у Запоріжжі пролунав звук вибуху.
Через 39 хв Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
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