Верхівка "слуг" збирала своїх депутатів, щоб утримати фракцію від колапсу

Верхівка "Слуги народу" у березні почала збирати своїх депутатів, аби об'єднати нардепів і налагодити роботу фракційного ядра, проте поки не зрозуміло чи ці зустрічі мали успіх.

Джерело: стаття УП "Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність"

Наприкінці березня верхівка "Слуг народу" вирішила зібрати і вислухати кожного свого депутата.

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Голова фракції "СН" Давид Арахамія, віцеспікер Олександр Корнієнко та перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець почергово збирали підгрупи фракції, включно з депутатами, які рідко з'являються в Раді.

Пряма мова одного із нардепів: "Нам треба укласти якийсь новий "договір", як нам далі жити і працювати. Всякі призначення, виїзди за кордон і так далі – це одне. Але головний підсумок цих зустрічей – це шок. Коли кажеш депутатам, що ще мінімум там півтора – два роки треба в такому форматі прожити, всіх кидає в піт.

У чесних людей, які йшли працювати на країну, тупо закінчились заощадження і їм нема на що жити. А в тих, хто йшов мутити, теж мотивації ніякої, бо зараз в Раді грошей немає. А тут ще ПЕПство, а тут ще ЗМІ тебе з усіх сторін мочать, і свої ж міністри чи губери витирають об тебе ноги. Мотивація не дуже".

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Деталі: Після цих "внутрішніх діалогів" у "СН" одразу кілька співрозмовників УП розповіли, що після того як всі виговорились, стало ще очевидніше, що іншого шляху, крім пошуку внутрішніх угод, просто немає.

Один із депутатів "СН" також розповів, що "часом ці зустрічі переростають у те, що один одному тіки напихають матюків, але після них якось легше стає. І Давид (Арахамія - ред.) такий розказчик, прям так накладає, що ти йому віриш. Хоча потім приходиш додому і думаєш: а що змінилось?".

Відзначається, що наприкінці 2023 року "СН" могла розраховувати на роботу фракційного ядра, яке складалось із 170–180 депутатів. Це депутати, які плюс – мінус стабільно приходять на засідання та готові голосувати командою.

Станом на березень 2024-го це ядро стислося до 150 голосів. Тож керівництво "слуг" у пожежному режимі почало шукати варіанти, як утримати фракцію від колапсу.

Чи були ці зустрічі успішними буде зрозуміло у квітні, коли нардепи візьмуться розглядати законопроєкт про мобілізацію.