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Кремль розгорнув пропагандистську кампанію проти Франції після заяв Макрона щодо України

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 10:52
Кремль розгорнув пропагандистську кампанію проти Франції після заяв Макрона щодо України
фото: Getty Images

Протягом останніх тижнів і місяців експерти ЄС спостерігали безперервну дезінформаційну кампанію російських пропагандистів, спрямовану проти Франції та її першої сім'ї після заяв президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС

Дослівно: "Кампанія, спрямована проти Франції, доводить, що жадані російські "традиційні цінності" є нічим іншим, як фасадом, що приховує потворну реальність мізогінії, мови ненависті та жорстокої дискримінації меншин".

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Зокрема, кремлівські пропагандисти поширювали жінконенависницькі нападки на першу леді Франції Бріджит Макрон. Експерти звернули увагу на те, як прокремлівські дезінформаційні ЗМІ були зайняті тим, що давали ефір і платформу для найбезглуздіших теорій змови щодо першої леді Франції.

"Не можна позбутися думки, що Париж зачепив Росію за живе, і разом із заявою президента Макрона про те, що нічого не можна виключати з точки зору військової підтримки України, Кремль розпочав більш агресивну кампанію з підриву французької влади", – зазначають дослідники роспропаганди.

РосЗМІ називають Францію імперіалістичною, розпалюючою війну, нацистською, русофобською країною.

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На додаток до нападок на першу сім'ю, прокремлівські рупори були зайняті включенням Франції у свою вже стару схему. Один з нещодавніх прикладів таких перероблених дезінформаційних наративів полягає в тому, що Франція бере участь у майбутньому поділі України – звісно, разом з Польщею.

Також експерти ЄС звернули увагу на поширення дезінформації про те, що Франція нібито масово вербує солдатів в інтернеті, що, очевидно, не відповідає дійсності.

EUvsDisinfo є проєктом групи стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ – дипломатичного відомства ЄС. Проєкт запустили у 2015 році задля аналізу дезінформаційних кампаній Росії проти ЄС, окремих країн-членів і сусідів Євросоюзу та реагування на них. 

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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Теми: ФранціяРосіяпропагандаУкраїна
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