Кремль розгорнув пропагандистську кампанію проти Франції після заяв Макрона щодо України
Протягом останніх тижнів і місяців експерти ЄС спостерігали безперервну дезінформаційну кампанію російських пропагандистів, спрямовану проти Франції та її першої сім'ї після заяв президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС
Дослівно: "Кампанія, спрямована проти Франції, доводить, що жадані російські "традиційні цінності" є нічим іншим, як фасадом, що приховує потворну реальність мізогінії, мови ненависті та жорстокої дискримінації меншин".
Зокрема, кремлівські пропагандисти поширювали жінконенависницькі нападки на першу леді Франції Бріджит Макрон. Експерти звернули увагу на те, як прокремлівські дезінформаційні ЗМІ були зайняті тим, що давали ефір і платформу для найбезглуздіших теорій змови щодо першої леді Франції.
"Не можна позбутися думки, що Париж зачепив Росію за живе, і разом із заявою президента Макрона про те, що нічого не можна виключати з точки зору військової підтримки України, Кремль розпочав більш агресивну кампанію з підриву французької влади", – зазначають дослідники роспропаганди.
РосЗМІ називають Францію імперіалістичною, розпалюючою війну, нацистською, русофобською країною.
На додаток до нападок на першу сім'ю, прокремлівські рупори були зайняті включенням Франції у свою вже стару схему. Один з нещодавніх прикладів таких перероблених дезінформаційних наративів полягає в тому, що Франція бере участь у майбутньому поділі України – звісно, разом з Польщею.
Також експерти ЄС звернули увагу на поширення дезінформації про те, що Франція нібито масово вербує солдатів в інтернеті, що, очевидно, не відповідає дійсності.
EUvsDisinfo є проєктом групи стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ – дипломатичного відомства ЄС. Проєкт запустили у 2015 році задля аналізу дезінформаційних кампаній Росії проти ЄС, окремих країн-членів і сусідів Євросоюзу та реагування на них.
Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.
Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.
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