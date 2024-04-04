У ВМС розповіли, як Росія намагається захистити флот від атак морських дронів

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни намагаються захистити свій флот від атак українських морських дронів, сховавши кораблі в бухті, вхід до якої перегороджений затопленими баржами.

Джерело: Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вони вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд".

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Деталі: Також Плетенчук нагадав, що тактику "затоплення чогось" Росія використовувала й 10 років тому, коли захоплювала Крим. Тоді росіяни топили власні кораблі, щоб заблокувати українські в бухті.

"Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять."





