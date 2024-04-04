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Наводив ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила "крота" в ЗСУ

Анастасія ПроцЧетвер, 4 квітня 2024, 12:15
Наводив ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила крота в ЗСУ
Фото: СБУ

На Донеччині правоохоронці затримали російського інформатора, служив в ЗСУ та передавав окупантам дані про розміщення Сил оборони України.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.

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Фото: СБУ

Щоб замаскувати діяльність, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. Він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.

 
Фото: СБУ

На території РФ чоловік встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСТ Сергієм Карнауховим. Саме йому батько "зливав" розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.

 
Фото: СБУ

Чоловік передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Також окупанти отримували від зловмисника геолокації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння Збройних Сил України, зокрема танків і ствольної артилерії.

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Фото: СБУ

Цю інформацію ворог використовував для нанесення ракетних атак по пунктах дислокації українських військ. Під час обшуку в чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і надсилання даних для спецслужби РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.



Теми: СБУДонецька областьвійна
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