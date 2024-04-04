Наводив ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила "крота" в ЗСУ
На Донеччині правоохоронці затримали російського інформатора, служив в ЗСУ та передавав окупантам дані про розміщення Сил оборони України.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.
Щоб замаскувати діяльність, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. Він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.
На території РФ чоловік встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСТ Сергієм Карнауховим. Саме йому батько "зливав" розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.
Чоловік передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Також окупанти отримували від зловмисника геолокації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння Збройних Сил України, зокрема танків і ствольної артилерії.
Цю інформацію ворог використовував для нанесення ракетних атак по пунктах дислокації українських військ. Під час обшуку в чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і надсилання даних для спецслужби РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.