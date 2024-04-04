Латвія передасть Україні дронів на €1 млн та внесе 10 мільйонів на снаряди

Шмигаль і Сіліня. фото з соцмережі Х

Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, передасть перші безпілотники в межах "коаліції дронів" та вкладеться фінансово у чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України.

Джерело: прем'єрка Латвії Евіка Сіліня на спільній пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем у Ризі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Сіліня оголосила, що "зовсім скоро" Латвія надішле перші дрони загальною вартістю 1 млн євро.

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"Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", – зазначила прем'єр-міністр.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас", – повідомила вона.

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Що передувало: Повідомлялось, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планували.