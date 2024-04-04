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Розвідка Британії: Збільшення атак не допомагає РФ просунутись на Новопавлівському напрямку

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 13:13
Розвідка Британії: Збільшення атак не допомагає РФ просунутись на Новопавлівському напрямку
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії розповіла, що Росія збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку, де не досягає успіху, але в цілому у березні по всій лінії фронту кількість штурмів зменшилась.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на новий розвідувальний огляд британського Міноборони

Деталі: У відомстві зазначили, що кількість російських атак на південний захід від Донецька (Новопавлівський напрямок) зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту.

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"Попри ці зусилля Росія не досягла помітних успіхів у цьому районі та продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", – йдеться в огляді.

Водночас, зауважують британські аналітики, повідомлення свідчать, що у березні 2024 року по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року – з приблизно 2340 до 2120.

Як вказує розвідка, кількість атак РФ на Авдіївському напрямку становила третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті у березні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше розвідка Великої Британії розповіла про невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб завадити Україні знищити їх.
  • Перед цим відомство проаналізувало, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.
  • Також розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.

Теми: війнаУкраїнаРосіярозвідка
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