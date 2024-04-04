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Більшість українців не підтримують вибори під час війни – опитування

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 13:54
Більшість українців не підтримують вибори під час війни – опитування
колаж УП

Більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни – як президентських, так і парламентських чи місцевих.

Джерело: всеукраїнське опитування, проведене 17−21 лютого 2024 року українською соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Деталі: Як свідчить інфографіка, оприлюднена соціологами, найбільше опитані не підтримують ідею виборів президента України під час війни: 67% (49% респондентів обрали відповідь "однозначно не підтримую", ще 18% – "скоріше не підтримую").

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Підтримують ідею президентських виборів під час воєнного стану 30% опитаних (17% – однозначно, 13% – скоріше так).

Стосовно виборів до Верховної Ради, 33% респондентів – за їх проведення під час війни, (18% – однозначно так, 15% – скоріше); 63% не підтримують (44% однозначно проти, 19% – скоріше ні).

Поведення місцевих виборів під ча дії воєнного стану підтримують дещо більше опитаних українців, – 39%. Водночас більшість все одно проти такої їдеї – 57% опитаних.

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Довідково: Опитування було проведено соцгрупою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 по 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Всього було опитано 2,000 жителів України віком від 18 років. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Теми: виборисоціологія
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