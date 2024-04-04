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Діяльність Верховної Ради не схвалюють більше 75% українців – опитування

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 14:07
Діяльність Верховної Ради не схвалюють більше 75% українців – опитування
Фото: Getty Images

Згідно з лютневим опитуванням, 40% громадян України не схвалюють діяльність Верховної Ради, ще 37% скоріше не схвалюють, загальний показник перевищив 75%.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного 17-21 лютого 2024 року

Деталі: За даними опитування, цілком схвалюють діяльність парламенту лише 3% з числа опитаних, скоріше схвалюють – 16%, ще 5% - не визначилися.

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Відповідно до інфографіки, рівень схвалення діяльності ВРУ неухильно падає. Зокрема, у квітні 2022 року цілком схвалювали діяльність Ради 23% громадян і 41% з числа опитаних - скоріше схвалювали. А вже у вересні 2023 року цей показник знизився до 5% и 22% відповідно.

Знати більше: Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність

 

Довідково: Опитування було проведено соцгрупою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 по 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Всього було опитано 2,000 жителів України віком від 18 років. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Теми: Верховна Радаопитування
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