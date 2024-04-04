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У реєстрі НАЗК немає декларацій 10 нардепів – ЧЕСНО

Альона Мазуренко Четвер, 4 квітня 2024, 14:11
У реєстрі НАЗК немає декларацій 10 нардепів – ЧЕСНО
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ НАЗК

У реєстрі НАЗК відсутні декларації за 2023 рік 10 діючих народних депутатів – 4 з них не подали декларації, а інформацію щодо 6 нардепів вилучили з публічного реєстру.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Дослівно: "Троє нардепів ВРУ, які не подали декларації за 2023 рік — це депутати, які мають підозри у державній зраді — Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов від забороненої ОПЗЖ, а також екс-слуга, який наразі є позафракційним Олександр Дубінський.

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Примітно, що останній досі залишається заступником голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Четвертий нардеп, який не подав декларації за 2023 рік — це мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Зазначимо, як повідомлялось у ЗМІ, нардеп Рудик з березня 2022 року перебуває на військовій службі".

 

Деталі: Крім того, декларації ще 6-х нардепів за усю каденцію ВРУ відсутні в реєстрі.

ВІДЕО ДНЯ

У НАЗК пояснили, якщо в реєстрі немає декларацій певної особи, то це означає, що відносно неї до агентства надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

На підставі таких подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а й повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.

Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генштаб ЗСУ.

 

31 березня 2024 року закінчилась кампанія декларування за 2023 звітний період. У НАЗК повідомили, що за цей час декларації подали понад 664 тисячі публічних службовців.

Теми: НАЗКдекларації
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