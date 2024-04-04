Сили оборони знищили окупантів, які зводили фортифікації на Південному напрямку
Четвер, 4 квітня 2024, 14:15
Сили спецоперацій ЗСУ виявили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні, та навели на них вогонь реактивної артилерійської системи HIMARS.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.
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Оператори Сил спецоперацій передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.
Вказано, що в результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:
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– 14 військовослужбовців загиблими;
– семеро військовослужбовців пораненими.