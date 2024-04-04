Сили оборони знищили окупантів, які зводили фортифікації на Південному напрямку

Сили спецоперацій ЗСУ виявили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні, та навели на них вогонь реактивної артилерійської системи HIMARS.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

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Оператори Сил спецоперацій передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

Вказано, що в результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

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