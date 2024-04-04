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Сили оборони знищили окупантів, які зводили фортифікації на Південному напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 14:15
Сили оборони знищили окупантів, які зводили фортифікації на Південному напрямку
оператор 73-го морського центру ССО. ілюстративне фото ССО

Сили спецоперацій ЗСУ виявили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні, та навели на них вогонь реактивної артилерійської системи HIMARS.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

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Оператори Сил спецоперацій передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS.

Вказано, що в результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

ВІДЕО ДНЯ

– 14 військовослужбовців загиблими;

– семеро військовослужбовців пораненими.

Теми: ССОвійна
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