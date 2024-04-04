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"Інвестиції під 360%": на Дніпропетровщині шахраї заволоділи 28 мільйонами гривень

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 15:05
Інвестиції під 360%: на Дніпропетровщині шахраї заволоділи 28 мільйонами гривень
фото прокуратури

У Дніпрі викрили злочинну організацію на чолі з "кримінальним авторитетом, яка ошукала громадян на 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР НПУ: "Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. Серед фігурантів – керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців".

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Деталі: За даними слідства, місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію. До неї залучив колишнього керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

 
фото прокуратури

Шляхом обману і зловживання довірою підозрювані пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством.

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Колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу, керівник товариства, в яке власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

У подальшому учасники організації не виконували зобов’язання по виплаті відсотків і не повертали отримані кошти інвесторам. Впродовж чотирьох років підозрювані заволоділи щонайменше 28 млн грн.

 
фото поліції

Оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації.

В ході спецоперації правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Було вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Теми: шахрайствоДніпропетровська областьполіція
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